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Dell Latitude 7320 против Latitude 3420

55 из 100
Dell Latitude 7320
VS
44 из 100
Dell Latitude 3420
Dell Latitude 7320
Dell Latitude 3420
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7320 и Latitude 3420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7320
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.39 и 1.52 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (611 и 737 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 3420
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7320
vs
Latitude 3420

Корпус

Вес 1.39 кг 1.52 кг
Ширина 306.5 мм 326 мм
Высота 199.5 мм 226 мм
Толщина 16.4 мм 17.6 мм
Площадь 611 см2 737 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~73.3%
Боковые рамки 6.1 мм 8.1 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 300:1
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Latitude 7320 +82%
400 нит
Latitude 3420
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.25 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 7320 +10%
1310
Latitude 3420
1189
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 7320 +74%
4305
Latitude 3420
2479
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Latitude 7320 +100%
5048
Latitude 3420
2523

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Latitude 7320 +68%
1.41 терафлопс
Latitude 3420
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 -
DisplayPort Нет -
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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