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Dell Latitude 7340 против Latitude 7330

52 из 100
Dell Latitude 7340
VS
49 из 100
Dell Latitude 7330
Dell Latitude 7340
Dell Latitude 7330
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7340 и Latitude 7330 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7340
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7307 vs 6330 баллов
Причины выбрать Dell Latitude 7330
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (0.96 и 1.15 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7340
vs
Latitude 7330

Корпус

Вес 1.15 кг 0.96 кг
Размеры 299 x 213.2 x 16.44-17.75 мм 306.5 x 199.95 x 16.96 мм
Площадь 637 см2 613 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.5% ~79.6%
Боковые рамки 2.3 мм 6.1 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1484:1
Цветовой охват sRGB - 93.5%
Охват Adobe RGB - 68.2%
Охват DCI-P3 - 66.1%
Время отклика 35 мс 39 мс
Максимальная яркость
Latitude 7340
250 нит
Latitude 7330 +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 11.25 В
Время полной зарядки - 2:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 65 / 100 Вт 65 / 90 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 287 граммов 288 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 7340 +11%
1658
Latitude 7330
1491
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 7340 +22%
7286
Latitude 7330
5954
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Latitude 7340 +15%
7307
Latitude 7330
6330
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Latitude 7340
1.41 терафлопс
Latitude 7330
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 with external Amp ALC1309D Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 6.7 см 10.0 x 6.1 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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