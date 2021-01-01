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Dell Latitude 7420 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

53 из 100
Dell Latitude 7420
VS
63 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Dell Latitude 7420
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 49.9 Вт*ч
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7420 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7420
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.29 и 1.46 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4878 баллов
  • Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 42 Вт*ч)
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7420
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.46 кг 1.29 кг
Ширина 321.3 мм 304.1 мм
Высота 208.6 мм 212.4 мм
Толщина 17 мм 16.1 мм
Площадь 670 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~79.4%
Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 7420
400 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Latitude 7420
1.41 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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