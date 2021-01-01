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Dell Latitude 7420 против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

53 из 100
Dell Latitude 7420
VS
62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Dell Latitude 7420
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7420 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7420
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (63 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7420
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 1.46 кг 1.4 кг
Ширина 321.3 мм 311.2 мм
Высота 208.6 мм 212.2 мм
Толщина 17 мм 16.9 мм
Площадь 670 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~86.1%
Боковые рамки 5.7 мм 4.8 мм
Цвета Серий Серий, Фиолетовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Latitude 7420
1.41 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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