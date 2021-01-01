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Dell Latitude 7420 против G7 17 7700

Dell Latitude 7420
VS
Dell G7 17 7700
Dell Latitude 7420
Dell G7 17 7700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 97 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7420 и G7 17 7700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7420
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 1390 граммов меньше (1.46 и 2.85 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 42% меньшую площадь корпуса (670 и 1155 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (97 и 42 Вт*ч)
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2000 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7420
vs
G7 17 7700

Корпус

Вес 1.46 кг 2.85 кг
Ширина 321.3 мм 398.2 мм
Высота 208.6 мм 290 мм
Толщина 17 мм 19.3-20.7 мм
Площадь 670 см2 1155 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~71.4%
Боковые рамки 5.7 мм 7.6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 95%
Охват Adobe RGB - 73%
Охват DCI-P3 - 73%
Время отклика 35 мс 9 мс
Максимальная яркость
Latitude 7420 +33%
400 нит
G7 17 7700
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 130 / 240 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 7420 +7%
1291
G7 17 7700
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 7420
3630
G7 17 7700 +54%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Latitude 7420
2000
G7 17 7700 +37%
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти - 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1536
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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