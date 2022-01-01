Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч) Причины выбрать Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) Видеокарта показывает в среднем на 79-108% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 1.57 кг Размеры 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 714 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~79.6% Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм Цвета Зеленый Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 600:1 657:1 Цветовой охват sRGB - 56.2% Охват Adobe RGB - 38.6% Охват DCI-P3 - 38.6% Время отклика 35 мс 24 мс Максимальная яркость Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) 250 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Базовая частота 2.3 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 6 Потоков 12 8 L3-кэш 16 МБ 10 МБ Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1243 Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) +14% 1414 Geekbench 5 (многоядерный) Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) +34% 5001 Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) 3744

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX550 2GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1320 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16 Производительность GPU Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1.108 терафлопс Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) +144% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254-CG Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.