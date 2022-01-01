Dell Latitude 7430 против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 7430
- Существенно легче – весит на 1180 граммов меньше (1.22 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (671 и 956 см2)
Причины выбрать Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
- Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх
- На 229% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16444 vs 4997 баллов
- Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (90 и 41 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Сенсорный экран
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 283 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.22 кг
|2.4 кг
|Размеры
|321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
|362 x 264 x 19.9 мм
|Площадь
|671 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.5%
|~77.7%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|8.7 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10
|14
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1575
1768
Geekbench 5 (многоядерный)
5984
11986
Cinebench R23 (одноядерный)
1445
1780
Cinebench R23 (многоядерный)
4997
16444
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|105 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1642 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Производительность GPU
1.41 терафлопс
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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