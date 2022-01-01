Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 39 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 7430 Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.22 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 1.45 кг Размеры 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм Площадь 671 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~77.6% Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм Цвета Серий Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Latitude 7430 +82% 400 нит Vivobook Go 14 Flip 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 39 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 / 90 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Latitude 7430 +488% 1.41 терафлопс Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.