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Dell Latitude 7430 против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)

48 из 100
Dell Latitude 7430
VS
64 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Dell Latitude 7430
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
75 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7430 и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7430
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.22 и 1.39 кг)
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8949 vs 6573 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7430
vs
Zenbook 14 OLED (UX3402)

Корпус

Вес 1.22 кг 1.39 кг
Размеры 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 671 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.2%
Боковые рамки 5.7 мм 6.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серый Синий, Зеленый
Материал Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TFT VA OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Zenbook 14 OLED (UX3402)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Latitude 7430
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
Latitude 7430
400 нит
Zenbook 14 OLED (UX3402) +50%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 349 / 380 / 430 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Latitude 7430
1.41 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UX3402)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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