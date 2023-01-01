Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 7430 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.22 и 1.39 кг) Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч) На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8949 vs 6573 баллов

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8949 vs 6573 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 1.39 кг Размеры 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 671 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.2% Боковые рамки 5.7 мм 6.1 мм Цвета Черный, Серебристый, Серый Синий, Зеленый Материал Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TFT VA OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Zenbook 14 OLED (UX3402) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Latitude 7430 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость Latitude 7430 400 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 75 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 349 / 380 / 430 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Latitude 7430 1.41 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.