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Dell Latitude 7430 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

49 из 100
Dell Latitude 7430
VS
67 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Dell Latitude 7430
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7430 и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7430
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.22 и 1.4 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7430
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 1.22 кг 1.4 кг
Размеры 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 671 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.6%
Боковые рамки 5.7 мм 4.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Latitude 7430
400 нит
Zenbook 14X OLED Space Edition +38%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Latitude 7430
1.41 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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