Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) Батарея - 42 Вт*ч 63 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i9 10885H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 7520 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.53 и 2.85 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (822 и 1155 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell G7 17 7700 Видеокарта показывает в среднем на 64-87% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.53 кг 2.85 кг Размеры 357.7 x 229.7 x 17.5 мм 398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм Площадь 822 см2 1155 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~71.4% Боковые рамки 6.2 мм 7.6 мм Цвета Серий Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 700:1 600:1 Время отклика 25 мс 25 мс Максимальная яркость Latitude 7520 +33% 400 нит G7 17 7700 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 63 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 90 Вт 130 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 8GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Latitude 7520 1.41 терафлопс G7 17 7700 +116% 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3281 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.