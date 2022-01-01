Dell Latitude 7520 против G7 17 7700
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
47
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
44
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
32
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
54
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
60
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
62
Оценка NanoReview
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 7520
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.53 и 2.85 кг)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (822 и 1155 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell G7 17 7700
- Видеокарта показывает в среднем на 64-87% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.53 кг
|2.85 кг
|Размеры
|357.7 x 229.7 x 17.5 мм
|398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм
|Площадь
|822 см2
|1155 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.7%
|~71.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|700:1
|600:1
|Время отклика
|25 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
|130 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 7520 +12%
1320
1178
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 7520 +9%
4452
4099
Cinebench R23 (одноядерный)
Latitude 7520 +14%
1353
1187
Cinebench R23 (многоядерный)
5029
G7 17 7700 +3%
5168
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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