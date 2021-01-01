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Dell Latitude 7520 против Inspiron 13 7306

Dell Latitude 7520
VS
Dell Inspiron 13 7306
Dell Latitude 7520
Dell Inspiron 13 7306
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7520 и Inspiron 13 7306 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7520
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.37 и 1.53 кг)
  • Более тонкие рамки – на 30% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (630 и 822 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7520
vs
Inspiron 13 7306

Корпус

Вес 1.53 кг 1.37 кг
Ширина 357.7 мм 305.2 мм
Высота 229.7 мм 206.4 мм
Толщина 17.5 мм 15.9-16.7 мм
Площадь 822 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~106.5%
Боковые рамки 6.2 мм -20.1 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 700:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 7520
250 нит
Inspiron 13 7306 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти - 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 1

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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