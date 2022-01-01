Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 7530 Легче – весит на 210 граммов меньше (1.54 и 1.75 кг) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.75 кг Размеры 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 822 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~87.4% Боковые рамки 6.2 мм 5.5 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Максимальная яркость Latitude 7530 400 нит Swift X SFX16-52G 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 52 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 / 90 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Latitude 7530 1.41 терафлопс Swift X SFX16-52G +145% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.