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Dell Latitude 9330 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

60 из 100
Dell Latitude 9330
VS
63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Dell Latitude 9330
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 9330 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 9330
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 9330
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.27 кг 1.24 кг
Размеры 296.35 x 208.39 x 14.12 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 618 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82%
Боковые рамки 4.9 мм 5.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Latitude 9330
500 нит
MacBook Air (M2, 2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 30 / 35 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Latitude 9330
1.41 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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