Dell Latitude 9330 против Latitude 5430
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 9330
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (618 и 681 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.27 кг
|1.36 кг
|Размеры
|296.35 x 208.39 x 14.12 мм
|321.4 x 212 x 19.3 мм
|Площадь
|618 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~79.3%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|35 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 65 / 90 Вт
|60 / 65 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|6
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1378
Latitude 5430 +5%
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 9330 +49%
5679
3816
Cinebench R23 (многоядерный)
н/д
5533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|11.5 x 6.7 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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