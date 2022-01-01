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Dell Latitude 9420 (2-in-1) против Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

54 из 100
Dell Latitude 9420 (2-in-1)
VS
57 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Dell Latitude 9420 (2-in-1)
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 9420 (2-in-1) и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 9420 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (63 и 40 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 9420 (2-in-1)
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Размеры 310.5 x 215.1 x 8.4-13.9 мм 311 x 223 x 15.9 мм
Площадь 668 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~81.9%
Боковые рамки 4.5 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.7 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 346 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Latitude 9420 (2-in-1)
1.41 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.2 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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