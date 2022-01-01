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Dell Latitude 9430 против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)

56 из 100
Dell Latitude 9430
VS
72 из 100
Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
Dell Latitude 9430
Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Батарея 90 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 9430 и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 9430
  • Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (1.27 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (668 и 956 см2)
Причины выбрать Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
  • Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (90 и 40 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 75% более четкий дисплей – 283 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 9430
vs
ProArt Studiobook 16 (H7600)

Корпус

Вес 1.27 кг 2.4 кг
Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм 362 x 264 x 19.9 мм
Площадь 668 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85% ~77.7%
Боковые рамки 4.5 мм 8.7 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Latitude 9430
500 нит
ProArt Studiobook 16 (H7600) +10%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 221 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 14
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 105 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1642 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Latitude 9430
1.41 терафлопс
ProArt Studiobook 16 (H7600) +794%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 94.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.6 x 7.2 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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