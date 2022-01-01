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Dell Latitude 9430 против Asus Vivobook Go 14 Flip

55 из 100
Dell Latitude 9430
VS
30 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
Dell Latitude 9430
Asus Vivobook Go 14 Flip
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея 39 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 9430 и Asus Vivobook Go 14 Flip от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 9430
  • Видеокарта показывает в среднем на 268-366% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.27 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 9430
vs
Vivobook Go 14 Flip

Корпус

Вес 1.27 кг 1.45 кг
Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм
Площадь 668 см2 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85% ~77.6%
Боковые рамки 4.5 мм 5.4 мм
Цвета Серий Белый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Максимальная яркость
Latitude 9430 +127%
500 нит
Vivobook Go 14 Flip
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 10 2
Потоков 12 2
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 256
Блоки текстурирования (TMUs) 40 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
Latitude 9430 +488%
1.41 терафлопс
Vivobook Go 14 Flip
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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