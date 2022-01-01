Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 9430 или Inspiron 13 7306 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Dell Latitude 9430 против Inspiron 13 7306 (2-in-1)

55 из 100
Dell Latitude 9430
VS
49 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Dell Latitude 9430
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 9430 и Inspiron 13 7306 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 9430
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (53 и 40 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 9430
vs
Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.27 кг 1.23 кг
Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм
Площадь 668 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85% ~77.4%
Боковые рамки 4.5 мм 5.4 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 9430 +67%
500 нит
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 287 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Latitude 9430
1.41 терафлопс
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 80.2 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 9430 или Dell XPS 13 9305
2. Dell Latitude 9430 или Apple MacBook Pro 14 (2021)
3. Dell Latitude 9430 или Dell XPS 15 9520 (2022)
4. Dell Latitude 9430 или Dell Latitude 9420 (2-in-1)
5. Dell Latitude 9430 или Dell Latitude 7420 (2-in-1)
6. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) или Dell XPS 13 9305
7. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) или Dell XPS 13 9310
8. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) или HP Spectre x360 13 (2021)
9. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) или Dell Inspiron 14 7400
10. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) или Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) и Latitude 9430 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры