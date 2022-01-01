Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 40 Вт*ч 60 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 9430 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Latitude 3320 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.16 и 1.27 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (624 и 668 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.16 кг Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм 305.9 x 204 x 15.6 мм Площадь 668 см2 624 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85% ~78.1% Боковые рамки 4.5 мм 5.8 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB - 52% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Latitude 9430 +100% 500 нит Latitude 3320 250 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 60 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц Ядер 10 2 Потоков 12 4 L3-кэш 12 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 9430 +29% 1537 Latitude 3320 1193 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 9430 +109% 5192 Latitude 3320 2483 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 9430 н/д Latitude 3320 1349 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 9430 н/д Latitude 3320 2434

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU Latitude 9430 +68% 1.41 терафлопс Latitude 3320 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.