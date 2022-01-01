Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 40 Вт*ч 60 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 9430 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.27 и 1.49 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5421 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (64 и 40 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.49 кг Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм 321.3 x 212 x 20.9 мм Площадь 668 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85% ~79.3% Боковые рамки 4.5 мм 5.7 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 300:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Latitude 9430 +127% 500 нит Latitude 5421 220 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 60 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 90 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Базовая частота 1.6 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 10 6 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 9430 +8% 1537 Latitude 5421 1422 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 9430 5192 Latitude 5421 +23% 6374 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 9430 н/д Latitude 5421 1757 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 9430 н/д Latitude 5421 9442

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Latitude 9430 1.41 терафлопс Latitude 5421 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.