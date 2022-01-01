Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 40 Вт*ч 60 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 9430 Легче – весит на 320 граммов меньше (1.27 и 1.59 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 62% более четкий дисплей – 162 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (668 и 835 см2) Причины выбрать Dell Latitude 5530 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.59 кг Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм Площадь 668 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85% ~80.4% Боковые рамки 4.5 мм 6.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1200 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Latitude 9430 +127% 500 нит Latitude 5530 220 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 60 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет - Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 65 / 90 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 1.6 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 10 6 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 9430 +7% 1537 Latitude 5530 1433 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 9430 +35% 5192 Latitude 5530 3845

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Latitude 9430 1.41 терафлопс Latitude 5530 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.