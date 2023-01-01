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Dell Latitude 9440 против Apple MacBook Pro 14 (2023)

59 из 100
Dell Latitude 9440
VS
72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Dell Latitude 9440
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 9440 и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 9440
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 7116 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 254 против 216 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 9440
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.53 кг 1.6 кг
Размеры 310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 668 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~84.6%
Боковые рамки 4.5 мм 3.4 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Latitude 9440
500 нит
MacBook Pro 14 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 65 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 220 / 287 граммов 274 / 272 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 40 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76
Производительность GPU
Latitude 9440
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +382%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ACL711-VD -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.2 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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