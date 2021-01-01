Dell Latitude 9520 (2-in-1) против ASUS ROG Strix G15 G513
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 9520 (2-in-1)
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.5 и 2.1 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (734 и 917 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 153% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4534 vs 1794 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (56 и 49 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|2.1 кг
|Ширина
|340.3 мм
|354 мм
|Высота
|215.8 мм
|259 мм
|Толщина
|18 мм
|27.2 мм
|Площадь
|734 см2
|917 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|~73.2%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|41 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|147 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|7.6 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|150 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix G15 G513 +107%
8413
Cinebench R20 (одноядерный)
506
Cinebench R20 (многоядерный)
ROG Strix G15 G513 +153%
4534
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
ROG Strix G15 G513 +127%
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC714-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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