Главная > Сравнение ноутбуков > Precision 15 3560 или VivoBook S15 S532 – что лучше выбрать?

Dell Precision 15 3560 против ASUS VivoBook S15 S532

Dell Precision 15 3560
VS
ASUS VivoBook S15 S532
Dell Precision 15 3560
ASUS VivoBook S15 S532
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 15 3560 и ASUS VivoBook S15 S532 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.58 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 15 3560
vs
VivoBook S15 S532

Корпус

Вес 1.58 кг 1.8 кг
Ширина 358 мм 357 мм
Высота 232 мм 230 мм
Толщина 10.8-14.4 мм 18.5 мм
Площадь 831 см2 821 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~81.7%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 700:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Precision 15 3560 +60%
400 нит
VivoBook S15 S532
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Precision 15 3560 vs MacBook Pro 16 (2019)
2. Precision 15 3560 vs XPS 15 9500
3. Precision 15 3560 vs Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. Precision 15 3560 vs Stealth 15M
5. Precision 15 3560 vs Alpha 15
6. VivoBook S15 S532 vs XPS 15 9500
7. VivoBook S15 S532 vs TUF Dash F15 FX516
8. VivoBook S15 S532 vs VivoBook 15 X513 (K513)
9. VivoBook S15 S532 vs G5 15 5500
10. VivoBook S15 S532 vs Inspiron 15 5505

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S15 S532 и Dell Precision 15 3560 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях