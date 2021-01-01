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Dell Precision 15 3560 против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

Dell Precision 15 3560
VS
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Dell Precision 15 3560
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Экран 1920 x 1080
Батарея 67 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 15 3560 и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.14 и 1.58 кг)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (67 и 42 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (618 и 831 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 15 3560
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.58 кг 1.14 кг
Ширина 358 мм 304.2 мм
Высота 232 мм 203 мм
Толщина 10.8-14.4 мм 13.9 мм
Площадь 831 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~78.9%
Боковые рамки 6.3 мм 4.9 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 700:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

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