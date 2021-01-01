Dell Precision 15 3560 против ASUS ZenBook Flip 13 UX363
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363
- Легче – весит на 280 граммов меньше (1.3 и 1.58 кг)
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (67 и 42 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (644 и 831 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.58 кг
|1.3 кг
|Ширина
|358 мм
|305 мм
|Высота
|232 мм
|211 мм
|Толщина
|10.8-14.4 мм
|13.9 мм
|Площадь
|831 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~75.8%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|700:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 / 130 Вт
|65 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.35 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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