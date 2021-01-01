Dell Precision 15 3560 против G5 15 5500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
69
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
55
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
59
Оценка NanoReview
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.58 и 2.34 кг)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (831 и 928 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5500
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 64-87% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.58 кг
|2.34 кг
|Ширина
|358 мм
|365.5 мм
|Высота
|232 мм
|254 мм
|Толщина
|10.8-14.4 мм
|24.5 мм
|Площадь
|831 см2
|928 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~72.3%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|10.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|700:1
|1502:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|55.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.9%
|Время отклика
|25 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 / 130 Вт
|180 / 230 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 15 3560 +20%
1310
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 15 3560 +27%
4346
3414
Cinebench R20 (одноядерный)
Precision 15 3560 +13%
510
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
G5 15 5500 +6%
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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