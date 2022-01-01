Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 97 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 17 5760 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Dell Latitude 7530 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.54 и 2.13 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (822 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.13 кг 1.54 кг Размеры 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм Площадь 929 см2 822 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~81.7% Боковые рамки 4.1 мм 6.2 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 17 5760 +25% 500 нит Latitude 7530 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 97 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 10 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 17 5760 +3% 1487 Latitude 7530 1440 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 17 5760 +75% 6872 Latitude 7530 3918 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 17 5760 1466 Latitude 7530 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Precision 17 5760 9414 Latitude 7530 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Precision 17 5760 0.742 терафлопс Latitude 7530 +90% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x4W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 8.9 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.