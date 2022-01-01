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Dell Precision 17 5760 против Latitude 7530

55 из 100
Dell Precision 17 5760
VS
47 из 100
Dell Latitude 7530
Dell Precision 17 5760
Dell Latitude 7530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 17 5760 и Latitude 7530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 17 5760
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 7530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.54 и 2.13 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (822 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 17 5760
vs
Latitude 7530

Корпус

Вес 2.13 кг 1.54 кг
Размеры 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм
Площадь 929 см2 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~81.7%
Боковые рамки 4.1 мм 6.2 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Precision 17 5760 +25%
500 нит
Latitude 7530
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.742 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 16 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
Precision 17 5760
0.742 терафлопс
Latitude 7530 +90%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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