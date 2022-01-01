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Dell Precision 3470 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

53 из 100
Dell Precision 3470
VS
64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Dell Precision 3470
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1664
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 3470 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 3470
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 11.4 Вт*ч большей батареей (64 и 52.6 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.24 и 1.49 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 3470
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.49 кг 1.24 кг
Размеры 321.35 x 212 x 20.95-24.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 681 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~82%
Боковые рамки 5.7 мм 5.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика 35 мс 29 мс
Максимальная яркость
Precision 3470
400 нит
MacBook Air (M2, 2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Precision 3470
1.41 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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