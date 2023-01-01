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Dell Precision 3480 против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

52 из 100
Dell Precision 3480
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Dell Precision 3480
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1600
Батарея
58.2 Вт*ч
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 3480 и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 3480
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Комплектуется на 16.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 42 Вт*ч)
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 7206 баллов
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 3480
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.4 кг
Размеры 321.35 x 212 x 19.06-21.04 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 681 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.4%
Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1658:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 - 98.8%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Precision 3480
400 нит
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 / 130 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Precision 3480
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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