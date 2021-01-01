Precision 3561 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3024 x 1964 Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 3561 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 694-946% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.6 и 1.79 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 9497 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (70 и 64 Вт*ч)

На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (691 и 835 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.6 кг Размеры 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 835 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~84.6% Боковые рамки 6.2 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 500:1 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика 25 мс 49 мс Максимальная яркость Precision 3561 220 нит MacBook Pro 14 (2021) +355% 1000 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц FLOPS 0.382 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 128 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Precision 3561 0.382 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +1261% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.