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Dell Precision 3561 против Latitude 5431

46 из 100
Dell Precision 3561
VS
46 из 100
Dell Latitude 5431
Dell Precision 3561
Dell Latitude 5431
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 64 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 3561 и Latitude 5431 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 3561
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 8316 баллов
Причины выбрать Dell Latitude 5431
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.49 и 1.79 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (681 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 3561
vs
Latitude 5431

Корпус

Вес 1.79 кг 1.49 кг
Размеры 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм 321.35 x 212 x 20.95 мм
Площадь 835 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.3%
Боковые рамки 6.2 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Precision 3561
220 нит
Latitude 5431
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 3561
6369
Latitude 5431 +12%
7131
Cinebench R23 (одноядерный)
Precision 3561 +54%
1740
Latitude 5431
1129
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 3561 +14%
9497
Latitude 5431
8316

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.382 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 640
Блоки текстурирования (TMUs) 16 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
Precision 3561
0.382 терафлопс
Latitude 5431 +269%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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