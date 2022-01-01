Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 3561 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 4997 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Latitude 7430 Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.22 и 1.79 кг)

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (671 и 835 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.22 кг Размеры 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм Площадь 835 см2 671 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.5% Боковые рамки 6.2 мм 5.7 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Precision 3561 220 нит Latitude 7430 +82% 400 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 10 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 3561 +4% 1507 Latitude 7430 1444 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 3561 +13% 6369 Latitude 7430 5659 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 3561 +23% 1740 Latitude 7430 1418 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 3561 +90% 9497 Latitude 7430 4997

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц FLOPS 0.382 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 128 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Precision 3561 0.382 терафлопс Latitude 7430 +269% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.