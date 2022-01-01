Dell Precision 3570 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 3570
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
- Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (691 и 831 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.58 кг
|1.6 кг
|Размеры
|358 x 232 x 19.3-21 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|831 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~84.6%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6241 об/мин
|Уровень шума
|-
|49.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|500:1
|48900:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.3%
|Время отклика
|25 мс
|49 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|-
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 / 90 / 130 Вт
|67 / 96 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|10
|10
|Потоков
|12
|10
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1466
1691
Geekbench 5 (многоядерный)
4036
MacBook Pro 14 (2021) +195%
11899
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
11431
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1296 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|64
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|84.9 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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