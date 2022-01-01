Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч - 42 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 3570 Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Latitude 7520 На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.58 кг 1.53 кг Размеры 358 x 232 x 19.3-21 мм 357.7 x 229.7 x 17.5 мм Площадь 831 см2 822 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~81.7% Боковые рамки 6.3 мм 6.2 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 700:1 Время отклика 25 мс 25 мс Максимальная яркость Precision 3570 220 нит Latitude 7520 +82% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 42 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Базовая частота 1.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц Ядер 10 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 3570 +11% 1448 Latitude 7520 1304 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 3570 +23% 5660 Latitude 7520 4617 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 3570 +6% 1439 Latitude 7520 1353 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 3570 +2% 5131 Latitude 7520 5029

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR4X Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Precision 3570 1.41 терафлопс Latitude 7520 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4267 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.