Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч - 40 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 3571 На 198% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14794 vs 4966 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (64 и 40 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Latitude 9420 (2-in-1) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 62% более четкий дисплей – 162 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (668 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.4 кг Размеры 358 x 233 x 22.67-24.05 мм 310.5 x 215.1 x 8.4-13.9 мм Площадь 834 см2 668 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~85.1% Боковые рамки 6.3 мм 4.5 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 41 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 3571 220 нит Latitude 9420 (2-in-1) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 40 Вт*ч 60 Вт*ч Напряжение 15.2 В 7.7 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 346 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Базовая частота 2.5 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц Ядер 12 4 Потоков 16 8 L3-кэш 18 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 3571 +32% 1700 Latitude 9420 (2-in-1) 1287 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 3571 +133% 10675 Latitude 9420 (2-in-1) 4581 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 3571 +28% 1684 Latitude 9420 (2-in-1) 1317 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 3571 +198% 14794 Latitude 9420 (2-in-1) 4966

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR4X Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Precision 3571 1.41 терафлопс Latitude 9420 (2-in-1) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 7.2 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.