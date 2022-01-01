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Dell Precision 3571 против Latitude 9430

51 из 100
Dell Precision 3571
VS
55 из 100
Dell Latitude 9430
Dell Precision 3571
Dell Latitude 9430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 3571 и Latitude 9430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 3571
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (64 и 40 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Latitude 9430
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.27 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 162 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (668 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 3571
vs
Latitude 9430

Корпус

Вес 1.78 кг 1.27 кг
Размеры 358 x 233 x 22.67-24.05 мм 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм
Площадь 834 см2 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~85%
Боковые рамки 6.3 мм 4.5 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Precision 3571
220 нит
Latitude 9430 +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 3571 +13%
1740
Latitude 9430
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 3571 +108%
10778
Latitude 9430
5192
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Precision 3571
1.41 терафлопс
Latitude 9430
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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