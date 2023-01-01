Dell Precision 3581 против Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 3581
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 360 граммов меньше (1.79 и 2.15 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (100 и 64 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.15 кг
|Размеры
|357.8 x 233.3 x 22.7-24.7 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|835 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~86.2%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|43.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|800:1
|504000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.5%
|Охват DCI-P3
|-
|99%
|Время отклика
|35 мс
|63 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|-
|Время полной зарядки
|-
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 / 130 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1721
1973
Geekbench 5 (многоядерный)
11870
14471
Cinebench R23 (одноядерный)
Precision 3581 +12%
1793
Cinebench R23 (многоядерный)
13989
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|35 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|630 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1140 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|4.92 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~11 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|76
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|86.1 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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