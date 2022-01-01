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Dell Precision 5470 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

62 из 100
Dell Precision 5470
VS
61 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Dell Precision 5470
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5470 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5470
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12207 vs 7740 баллов
  • Комплектуется на 22.1 Вт*ч большей батареей (72 и 49.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.29 и 1.48 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5470
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.48 кг 1.29 кг
Размеры 310.6 x 210.3 x 18.95 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 653 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87% ~79.4%
Боковые рамки 4.6 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 50.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 85.9%
Охват DCI-P3 - 98.6%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Precision 5470 +25%
500 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 415 граммов 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Precision 5470
1.41 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80.2 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.8 x 6.7 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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