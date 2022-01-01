Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5470 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.48 и 2.1 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14630 vs 11873 баллов

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (653 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (100 и 72 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 2.1 кг Размеры 310.6 x 210.3 x 18.95 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 653 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87% ~86.2% Боковые рамки 4.6 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость Precision 5470 500 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Precision 5470 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +269% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.