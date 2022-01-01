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Dell Precision 5470 против Asus VivoBook Flip 14 TP470

62 из 100
Dell Precision 5470
VS
48 из 100
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Dell Precision 5470
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5470 и Asus VivoBook Flip 14 TP470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5470
  • На 474% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14102 vs 2456 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (653 и 713 см2)
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5470
vs
VivoBook Flip 14 TP470

Корпус

Вес 1.48 кг 1.5 кг
Размеры 310.6 x 210.3 x 18.95 мм 324 x 220 x 18.7 мм
Площадь 653 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87% ~75.8%
Боковые рамки 4.6 мм 7.1 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 932:1
Цветовой охват sRGB 100% 62.1%
Охват Adobe RGB - 43%
Охват DCI-P3 - 41.6%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Precision 5470 +100%
500 нит
VivoBook Flip 14 TP470
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 2
Потоков 16 4
L3-кэш 18 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR5 GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
Precision 5470
1.41 терафлопс
VivoBook Flip 14 TP470 +80%
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3733 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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