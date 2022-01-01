Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5470 На 474% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14102 vs 2456 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (72 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (653 и 713 см2) Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.5 кг Размеры 310.6 x 210.3 x 18.95 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 653 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87% ~75.8% Боковые рамки 4.6 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 932:1 Цветовой охват sRGB 100% 62.1% Охват Adobe RGB - 43% Охват DCI-P3 - 41.6% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость Precision 5470 +100% 500 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Precision 5470 1.41 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +80% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.