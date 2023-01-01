Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.48 кг Размеры 310.6 x 210.35 x 18.95 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм Площадь 653 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87% ~87% Боковые рамки 4.6 мм 4.6 мм Цвета Серебристый Серий Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Углеродное волокно

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 5480 500 нит Precision 5470 500 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 72 Вт*ч Напряжение 15.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 / 130 Вт 90 / 130 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 415 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E) Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 5480 +4% 1663 Precision 5470 1597 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 5480 +5% 10650 Precision 5470 10125 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 5480 +4% 1752 Precision 5470 1689 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 5480 +3% 13537 Precision 5470 13196 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 4GB TGP - 35 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 630 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1140 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Precision 5480 4.92 терафлопс Precision 5470 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 4x2W 2x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.8 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.