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Dell Precision 5480 против Precision 5470

63 из 100
Dell Precision 5480
VS
63 из 100
Dell Precision 5470
Dell Precision 5480
Dell Precision 5470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
RTX A1000 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5480 и Precision 5470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5480
vs
Precision 5470

Корпус

Вес 1.48 кг 1.48 кг
Размеры 310.6 x 210.35 x 18.95 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм
Площадь 653 см2 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87% ~87%
Боковые рамки 4.6 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый Серий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Углеродное волокно
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Precision 5480
500 нит
Precision 5470
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 / 130 Вт 90 / 130 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 415 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 5480 +5%
10650
Precision 5470
10125
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 5480 +3%
13537
Precision 5470
13196
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 630 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1140 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Precision 5480
4.92 терафлопс
Precision 5470
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD -
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.8 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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