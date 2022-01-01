Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2880 x 1800 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5560 Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 5899 баллов

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Легче – весит на 210 граммов меньше (1.83 и 2.04 кг)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Имеет на 52% более четкий дисплей – 221 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.83 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 793 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~81.8% Боковые рамки 4.2 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 50 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1333:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 5560 500 нит MacBook Pro 15 (2018) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 481 грамм 369 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 630 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 350 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1000 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 256 192 Блоки текстурирования (TMUs) 16 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 3 Производительность GPU Precision 5560 +95% 0.742 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 75.2 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 0.7 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 16.0 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.