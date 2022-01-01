Главная > Сравнение ноутбуков > Precision 5560 или ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) – что лучше выбрать?

Dell Precision 5560 против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

53 из 100
Dell Precision 5560
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Dell Precision 5560
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5560 и Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (793 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 590-805% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.9 и 2.04 кг)
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 9504 баллов
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5560
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 2.04 кг 1.9 кг
Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 793 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~86%
Боковые рамки 4.2 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 350 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1695 МГц
FLOPS 0.742 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 16 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 48
Производительность GPU
Precision 5560
0.742 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +1073%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Precision 5560 или MacBook Pro 16 (2021)
2. Precision 5560 или XPS 15 9520 (2022)
3. Precision 5560 или Precision 17 5760
4. Precision 5560 или Precision 7760
5. Precision 5560 или Precision 5470
6. ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Legion 7 16” (2021, AMD)
7. ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
8. ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
9. ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или ROG Strix G17 G713 (2022)
10. ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или ROG Strix G15 G513 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Dell Precision 5560 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры