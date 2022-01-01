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Dell Precision 5560 против Asus Vivobook Go 14 Flip

53 из 100
Dell Precision 5560
VS
30 из 100
Asus Vivobook Go 14 Flip
Dell Precision 5560
Asus Vivobook Go 14 Flip
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 39 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5560 и Asus Vivobook Go 14 Flip от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • На 1240% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 709 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (56 и 39 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.45 и 2.04 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (696 и 793 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5560
vs
Vivobook Go 14 Flip

Корпус

Вес 2.04 кг 1.45 кг
Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм
Площадь 793 см2 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~77.6%
Боковые рамки 4.2 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Белый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Precision 5560 +127%
500 нит
Vivobook Go 14 Flip
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 6 2
Потоков 12 2
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 750 МГц
FLOPS 0.742 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8
Производительность GPU
Precision 5560 +209%
0.742 терафлопс
Vivobook Go 14 Flip
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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