Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 39 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5560 На 1240% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 709 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (56 и 39 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Go 14 Flip Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.45 и 2.04 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (696 и 793 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.45 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 320.7 x 217 x 16.9 мм Площадь 793 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~77.6% Боковые рамки 4.2 мм 5.4 мм Цвета Серебристый Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 5560 +127% 500 нит Vivobook Go 14 Flip 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 39 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 481 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 750 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 256 Блоки текстурирования (TMUs) 16 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8 Производительность GPU Precision 5560 +209% 0.742 терафлопс Vivobook Go 14 Flip 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.