Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 92 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5560 Легче – весит на 300 граммов меньше (2.04 и 2.34 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (793 и 897 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 440 нит Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 1013-1381% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (92 и 56 Вт*ч)

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 9504 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 94% более четкий дисплей – 282 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 2.34 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 359.8 x 249.2 x 24.5 мм Площадь 793 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~74.8% Боковые рамки 4.2 мм 7.2 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ 54.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 99.6% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика 35 мс 2 мс Максимальная яркость Precision 5560 +14% 500 нит ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 440 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 92 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 481 грамм 712 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 90-110 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 350 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1410 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 256 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 16 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 80 Производительность GPU Precision 5560 0.742 терафлопс ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +1841% 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 75.2 дБ 77.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.