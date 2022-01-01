Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5560 Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (2.04 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (793 и 1195 см2) Причины выбрать Dell Alienware x17 R1 Видеокарта показывает в среднем на 916-1249% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12733 vs 9504 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 3.02 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм Площадь 793 см2 1195 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~69% Боковые рамки 4.2 мм 8.1 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4 Уровень шума 50 дБ 54.8 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость Precision 5560 +67% 500 нит Alienware x17 R1 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 481 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 15 Вт 115 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 350 МГц 1387 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1702 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 13.1 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 256 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 16 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 48 Производительность GPU Precision 5560 0.742 терафлопс Alienware x17 R1 +1665% 13.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.2 дБ 88 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.