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Dell Precision 5560 против Latitude 5330

53 из 100
Dell Precision 5560
VS
46 из 100
Dell Latitude 5330
Dell Precision 5560
Dell Latitude 5330
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5560 и Latitude 5330 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 5234 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Latitude 5330
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 840 граммов меньше (1.2 и 2.04 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (634 и 793 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5560
vs
Latitude 5330

Корпус

Вес 2.04 кг 1.2 кг
Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 305.7 x 207.5 x 16.92 мм
Площадь 793 см2 634 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~76.9%
Боковые рамки 4.2 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Precision 5560 +100%
500 нит
Latitude 5330
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 5560 +11%
1525
Latitude 5330
1368
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 5560 +90%
6830
Latitude 5330
3601
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 5560 +82%
9504
Latitude 5330
5234

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.742 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 512
Блоки текстурирования (TMUs) 16 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
Precision 5560
0.742 терафлопс
Latitude 5330 +93%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 75.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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