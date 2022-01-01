Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 42 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5560 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5420 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.4 и 2.04 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (681 и 793 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.4 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 18.5 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм Площадь 793 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~79.3% Боковые рамки 4.2 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 300:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Precision 5560 +127% 500 нит Latitude 5420 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 42 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 0.9-2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 3.7 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 5560 +34% 1525 Latitude 5420 1136 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 5560 +80% 6830 Latitude 5420 3785 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 5560 1504 Latitude 5420 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Precision 5560 9504 Latitude 5420 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 384 Блоки текстурирования (TMUs) 16 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12 Производительность GPU Precision 5560 0.742 терафлопс Latitude 5420 +13% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.